Umweltaktion Rimschweiler Wilden Abfall aufgelesen

Zweibrücken · Zahlreiche Freiwillige aus dem Ort haben am Wochenende an der Müllsammelaktion in Rimschweiler teilgenommen.

25.03.2024 , 20:22 Uhr

Am Wochenende wurde in Rimschweiloer wieder Müll aufgelesen. Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann hatte zum Umwelttag eingeladen und neben 25 Erwachsenen durfte sich Fuhrmann auch bei rund zehn Kindern für die erfolgreiche Teilnahme bedanken. Foto: Norbert Schwarz

Von Norbert Schwarz