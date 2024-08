Motorrad-Gottesdienst mit Pfarrer Tilo Brach aud der Pottschütthöhe „Das richtige Leben nicht aufschieben“

Richtig voll wurde der Hangar am vergangenen Sonntag beim 20. und (vorerst) letzten Biker-Gottesdienst auf der Pottschütthöhe mit einem Besucherrekord von mehr als 200 Gästen. Wie das Ehepaar Bettina und Manfred Laabs aus Kleinbundenbach gab es einige, die seit Beginn zu dieser besonderen Veranstaltung kommen und neben der lockeren Atmosphäre die einzigartige, sehr persönliche und offene Gestaltung durch Pfarrer Brach und Gitarrist Franky P. sehr schätzen. „Ich hätte nie gedacht, dass die Veranstaltung einmal so beliebt wird. Tilo schafft es immer wieder, die Menschen mit seinen Worten zu fesseln und zu faszinieren“, blickte Frank Palumbo auf die gemeinsame Zeit zurück. Passend zu Beginn des Jubiläums-Gottesdienstes stimmte er „Forever Young“ von Alphaville an und ein Hauch von Wehmut lag in der Luft.