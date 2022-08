Motorrad-Gottesdienst in Winterbach ohne Großbaustelle : Steh auf, wenn Du am Boden bist

Winterbach Der traditionsreiche Motorrad-Gottesdienst in Winterbach kann stattfinden, wie immer. Die befürchtete Großbaustelle quer durch den Ort ist verschoben.

Der traditionsreiche Motorradgottesdienst, zu dem die Protestantische Kirchengemeinde Winterbach/Battweiler/Oberauerbach alljährlich im August einlädt, findet auch in diesem Jahr wieder auf der großen Wiese hinter der Kirche statt. Dies ist in sofern eine Besonderheit, als Pfarrer Tilo Brach und die Gemeinde noch vor wenigen Wochen gefürchtet hatten, in einer Großbaustelle feiern und neue Lösungen finden zu müssen. „Die Planung stand trotzdem. Doch glücklicher Weise wird unsere Durchgangsstraße, an der ja unsere Kirche liegt, erst im Herbst für die Bauarbeiten im Rahmen der Sanierung gesperrt“, freut sich Tilo Brach. Gefeiert wird der weit über die Region hinaus beliebte Motorrad-Gottesdienst, überall bekannt als MoGo, am Sonntag, 21. August, um elf Uhr auf der großen, schönen Wiese hinter der Kirche. Als Motto für den diesjährigen Gottesdienst, der seit bald 20 Jahren in guten Jahren mehr als 100 Motorradfreunde selbst von weither zu dem Trike fahrenden Pfarrehepaar lockt, hat Tilo Brach die Ermutigung gewählt: „Steh auf, wenn Du am Boden bist ...“ Wie immer singt und spielt Franky P als „feste Institution“ die passenden Lieder dazu. Mit ein wenig Glück gibt es auch musikalische Beiträge aus der Gemeinde.