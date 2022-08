Motorrad-Gottesdienst in Winterbach : Rekordbesuch beim Motorradgottesdienst

Pfarrer Tilo Brach und Musiker Frankie P sind ein eingespieltes Team. Foto: Cordula von Waldow

Winterbach Biker aus Worms, Ludwigsburg und sogar Koblenz waren dabei beim rekordverdächtig besuchten Motorrad-­Gottesdienst in Winterbach. Alle nahmen sie die Predigt-Botschaft zum Thema „Steh auf, wenn Du am Boden liegst“ in vier Schritten auf, passend bestärkt durch die Songs von Frankie P. Erstmals wurden die Helme mit Lourdeswasser gesegnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cordula von Waldow

„Ich freue mich, dass so viele gekommen sind!“, frohlockte Pfarrer Tilo Brach mit Blick auf die rund 200 Besucher vom Kleinkind bis zum Senior, die zum 18. Motorrad-Gottesdienst in Winterbach gekommen waren. Auch die Winterbacher Gemeindemitglieder freuen sich alljährlich über das herrliche Bild, wenn sich auf dem Platz vor der Kirche die verschiedensten Motorräder versammeln und eine regelrechte Ausstellung der unterschiedlichsten Modelle bieten.

2004 hatte Trikefahrer Brach die Anregung der Freiwilligen Feuerwehr dazu aufgenommen und versammelt seitdem alljährlich einen Fan-Kreis auf der Wiese hinter der Winterbacher Kirche. Auch in diesem Jahr war das Gebet um Regen unerhört geblieben, so dass viele die Schattenplätze unter den Sträuchern oder im Zelt den Sonnenbänken vorzogen. Die weit über 60 Motorräder reichten von rasanten Sportmaschinen über bequeme oder gar luxuriöse Touren-Maschinen und Chopper bis hin zu einem Nobel-Trike im Flammendesign aus Zweibrücken. Besondere Aufmerksamkeit zogen zudem die Oldtimer, etwa die alte Triumph, eine mindestens 50 Jahre alte, kupferfarbene Kawasaki oder eine alte BMW auf sich.

Doch auch der Blick auf die Kennzeichen ließ staunen: Neben der Region mit Zweibrücken, Homburg, St. Ingbert, Pirmasens, Kaiserslautern oder Südliche Weinstraße fanden sich Gäste aus Karlsruhe, eine Gruppe aus Worms und sogar aus dem 200 Kilometer entfernten Ludwigsburg. Das Biker-T-Shirt für die weiteste Anreise bekam Andrea, die zwar einen Lebensgefährten in Otterberg hat, doch eigens für den Gottesdienst aus Koblenz angereist war. Am Ende war sie begeistert von der Predigt und dem Höhepunkt eines jeden Winterbacher Motorrad-Gottesdienstes: der Segnung der Helme, die Tilo Brach stellvertretend für die Fahrer unter den Segen Gottes für eine behütete Fahrt, den himmlischen Schutz und das spirituelle Geleit stellte. Diesmal mischte er unter das Winterbacher Wasser sogar Segenswasser, das ein Kollege ihm aus Lourdes mitgebracht hatte. Doch auch seine Botschaft machte mehr als nachdenklich: „Steh auf, wenn Du am Boden liegst!“ Nicht immer sei das Leben nur rosig und von Einsamkeit über Krankheit bis zum Verlust eines geliebten Menschen, einer Scheidung oder wirtschaftlichen Problemen gebe es zahlreiche Herausforderungen, die einen „schon mal zu Boden reißen können“. Mehr als 27 Mal fordere auch Jesus Christus in der Bibel: „Steh auf!“ Obwohl wichtig sei, nicht liegen zu bleiben, hält Tilo Brach aus eigener Erfahrung für den ersten wichtigen Schritt: „Lass Dich einfach fallen! Nimm an, was jetzt gerade ist. Alles hat seine Zeit.“ Passend dazu sang und spielte MoGo-Urgestein Frankie P. „Let it be“ von den Beatles.

„Der Frankie kann gut spielen“, lobte Heinz Buchmann nach dem nächsten Titel. Der 68-jährige Kleinsteinhauser, angereist mit seiner Kawasaki VN900, ist kein Kirchgänger, doch seit dem ersten Biker-Gottesdienst dabei. Er mag auch, „wenn der Parrer sei Redd halt“ und vor allem die Begegnung mit so vielen Bekannten, die „Benzin-Gespräche“ am Rande.