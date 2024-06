Mordprozess vor dem Landgericht „In unserem Keller liegt eine Leiche“

Auch der mutmaßliche Täter konnte am Tatabend von der vom Nachbarn nach Entdecken der Leiche alarmierten Polizei nicht angetroffen werden. In der Wohnung des Paares hatte sich nur das weinende und nach seiner Mutter rufende Söhnchen befunden, berichtete am Donnerstag eine damals an den Tatort geeilte Beamtin der Zweibrücker Polizeiinspektion im Zeugenstand: „Kurz nach 23 Uhr war der Notruf eingegangen: In unserem Keller liegt eine Leiche, und alles ist voller Blut.“ Vor Ort hätten sie und ihre Kollegen dann tatsächlich eine blutige Schleifspur entdeckt, die sich von einem zugeklappten Wäscheständer durch den Kellergang bis hin zum Fundort der toten Frau hingezogen habe.