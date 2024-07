Bubenhauser Mordprozess Gab es den „Mann mit der Maske“ wirklich?

Die nun öffentlich gemachten Filmchen zeigen die Befragung des dreijährigen Sohnes des Paares, der sich seit der Festnahme seines Vaters in der Obhut der Großeltern befindet – insbesondere durch die 68-jährige Oma des Kleinen. Sie will darin immer wieder wissen, was er an jenem Abend wahrgenommen habe und wo zu dieser Zeit sein „Papa“ gewesen sei. Die Junge antwortete darauf, er habe „am Bett“ seiner Mutter einen „Mann mit Maske“ gesehen, der „frech zur Mama“ gewesen sei und ihr dann „ein Aua gemacht“ gemacht habe. Woraufhin seine Mutter „oh, oh“ gerufen hätte. Zudem gab der Dreijährige auf Bitten seiner Oma an, dass der „Papa“ zu dieser Zeit „auf der Arbeit“ gewesen sei.