Moot Court : Zweibrücker Studierende spielen Richter- und Anwaltsrollen

Zweibrücken Am Mittwoch ging am Pfälzischen Oberlandesgericht das zweite „Moot Court“ über die Bühne – eine Kooperation mit dem Zweibrücker Standort der Hochschule Kaiserslautern.

An dieser Verhandlung ist so gut wie nichts echt – außer deren äußerer Rahmen: das Zweibrücker Schloss, dem Sitz des Pfälzischen Oberlandesgerichts (OLG). Dort ging am Mittwoch im großen Sitzungssaal der nunmehr zweite sogenannte „Moot Court“ über die Bühne. Beim „Moot Court“ handelt es sich um eine simulierte Gerichtsverhandlung in der juristischen Ausbildung – in diesem Fall im Rahmen des Studiums der am Zweibrücker Standort der Hochschule Kaiserslautern im Fachbereich Betriebswirtschaft eingerichteten Bachelor- und Master-Studiengänge „Wirtschaft und Recht“.