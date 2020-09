Monatsversammlung von „ZW vernetzt“ : Eine wachsende Gemeinschaft

Die Wanderbäume stehen noch bis zum Wochenende in der Zweibrücker Fußgängerzone. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Monatsversammlung von „ZW vernetzt“ zeigt eindrucksvoll, wie viele Aktionen Zweibrücken seit mehreren Wochen zunehmend begrünen. Neue Maßnahmen sind geplant.

Erstens kommt es anders, und zweitens, als Mensch denkt. Dies gilt für die Stadtbäume. In der Fußgängerzone stehen sie gut und werden von ihren Baumpaten, Schiko, Cleemann, 2Augenoptiker, Fashion-Chity und Asia-Gourmet, liebevoll und zuverlässig versorgt. Sie für eine Woche noch einmal auf den Alexandersplatz umzuziehen, scheint wenig sinnvoll, sodass die Zweibrücker Initiative „ZW vernetzt“ bei ihrer Monatsversammlung beschloss, darauf zu verzichten. Leider stehe auch der endgültige Standort für fünf Bäume noch nicht fest, da man im Zweibrücker Innenstadtbereich auf Bunker, Wasser- oder Stromleitungen treffe.

Zwei höchst gelungene Aktionswochenenden scheinen aktuell ausreichend, um auf die Bedeutung von Stadtgrün aufmerksam zu machen. Der SWR Rheinland-Pfalz hat das Wochenende begleitet und wird in seiner Sendung „natürlich!“ am heutigen Dienstag, 29. September, ab 18.15 Uhr einen knapp zehnminütigen Beitrag darüber senden.

Vom Bäumeverkauf für die bundesweite Aktion „Einheits-Buddeltag“ am 3. Oktober, an dem jeder Bundesbürger einen Baum pflanzen soll, sind noch gut 30 Bäume übrig. Das ist gut ein Drittel der am Grünstand angebotenen 100 Jungbäumchen. „Die kommen in den Fasaneriewald“, informierte Karin Grgic, Initiatorin von „1001 Bäume“. Falls noch jemand Bäumchen möchte, bestellt sie gerne weitere, denn Esskastanien und Ebereschen waren im Handumdrehen vergriffen und noch Nachfrage da.

Während die geplante Baumpflanzung in Bottenbach sicher ist, steht Rimschweiler noch unter einem Fragezeichen. Auf Wunsch der GeWoBau würden die Pflanzungen dort auf 2021 verschoben, informierte die Projektleiterin. Weitere Interessenten hierfür sind ebenso erwünscht, wie für die bundesweite Aktion „Gelbe Bänder“. Ein gelbes Band am Stamm eines Obstbaums signalisiert, dass das Obst jenes Baumes kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden darf (wir berichteten).

Auch die Grünförderung in der Innenstadt geht weiter. Yanna Lorang präsentierte ihr neues Projekt „Urban Gardening“, „damit Menschen, die Zuhause keinen Garten haben, zusammen grün leben können“. Bereits mehrere mögliche Standorte kommen für einen Auftakt in Frage, doch stehen zunächst Gespräche mit den Eigentümern an. Dazu soll ein neuer, gemeinnütziger Verein entstehen.

Die Kreidebotschaften und -bilder zum Klimawandel auf dem Alexandersplatz von „Fridays for Future“ erhielten am Wochenende viel Aufmerksamkeit, mehr, als manche Demonstration. „Einfach umzusetzen und wirkungsvoll. Sollten wir öfter machen“, resümmierte Josephine Wunderberg. Auf diese Weise komme man mit vielen Passanten ganz leicht in wirkungsvolle Gespräche.

Angeregt wird auch eine Aktion aus Kaiserslautern – Plogging: Joggen und Müllsammeln – mit der Ausgabe von Rucksäcken zum Müllsammeln beim Joggen oder Spazierengehen. Die Gruppe sieht darin auch eine Inspiration für Zweibrücken.

„ZW vernetzt“ jedenfalls ruht sich auf den bislang erfahrenen Erfolgen keineswegs aus, denn immer wieder neue Impulse erreichen die wachsende Gemeinschaft. Am Dienstag trafen sich im Biergarten an der Schließ mehr als 20 Mitwirkende unterschiedlichlichster Gruppierungen.