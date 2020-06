Augenklick : Zarte rote Pracht am Wegesrand

Zarte rote Pracht am Wegesrand

Mohnblüten an einem Feldweg oberhalb des Ernstweilerhofs. Foto: Nadine Lang

Es grünt und blüht auf den Feldern rund um die Rosenstadt Zweibrücken und die umliegenden Orte. Besonders schön anzusehen: die leuchtend rote Mohnblume steht gerade in voller Blüte und taucht an vielen Stellen auf.

Auf Grünflächen in der Stadt, mal vereinzelt am Wegesrand oder auf ganzen Feldern. Aber auch wenn, man sich die Blümchen am liebsten mitnehmen würde – zum Pflücken sind sie nicht wirklich geeignet, denn die zarten Blütenblätter sind sehr empfindlich. Unser Bild entstand oberhalb des Ernstweilerhofs. nlg/Foto: Nadine Lang