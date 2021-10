Frau nutzte Hafturlaub aus JVA Zweibrücken aus : Mörderin weiterhin auf der Flucht - Polizei mit neuen Details zum Aufenthaltsort

Zweibrücken Eine in der JVA Zweibrücken inhaftierte Mörderin konnte bereits letzte Woche aus ihrem Hafturlaub flüchten. Nun gibt die Polizei neue Details zu ihrem möglichen Aufenthaltsort bekannt.

„Es verdichten sich die Hinweise, dass die Frau Deutschland verlassen hat“, teilte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern am Sonntag mit. Aussagen zum konkreten Aufenthaltsort der wegen gemeinschaftlichen Mordes Verurteilten könne man bislang aber noch nicht machen, hieß es. Die 55-Jährige hätte am Donnerstagnachmittag nach vier Tagen Hafturlaub in die Vollzugsanstalt Zweibrücken zurückkehren sollen.