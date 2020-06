Landtagswahl 2021 in Zweibrücken : AfD Zweibrücken für Moritz Bächle als Wahlkreis-Kandidat

Zweibrücken Moritz Bächle soll bei der Landtagswahl 2021 als Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Zweibrücken antreten. Das teilte am Montagabend auf Merkur-Anfrage Ratsfraktions-Pressesprecher Walter Buchholz mit.

Am Samstag hatten sich bei einem AfD-Treffen in Pirmasens Kandidaten aus der südlichen Pfalz vorgestellt. Laut Buchholz ist sich der Vorstand des AfD-Kreisverbands Zweibrücken einig, dass Bächle hier antreten soll. Die Entscheidung treffe aber erst eine Wahlkreis-Versammlung (zu dem Wahlkreis gehören außer Zweibrücken die Verbandsgemeinden Zweibrücken, Zweibrücken-Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben). Buchholz weiß von bislang keinem weiteren Kandidaten. Der Zweibrücker AfD-Parteivorsitzende Klaus Peter Schmidt sagte, er habe gehört, dass es womöglich noch einen Interessenten aus Thaleischweiler-Wallhalben gibt, der Name sei am Samstag aber nicht genannt worden.