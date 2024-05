Einsatzzentrale nutzt nun modernste Technik Stadt und Elon Musk rüsten die Feuerwehr auf

Dabei ist es gar nicht so leicht, ein derartiges Projekt zu realisieren, wie der Zweibrücker Feuerwehrchef und Brand- und Katastropheninspekteur (BKI) Frank Theisinger verdeutlichte: „Was will denn die Feuerwehr schon wider, das ist doch völlig überzogen“, zitierte er Sätze einiger seiner Feuerwehr-BKI-Kollegen aus anderen Wehren im Land. „Immer wenn sie mit Gremien oder auch der Verwaltung sprechen, ist das so, in vielen Gemeinden auch in Rheinland-Pfalz“, sagte Theisinger. „Die Feuerwehr Zweibrücken und ich können uns daher glücklich schätzen, dass wir solche Sätze nicht hören und bei den Vertretern der Stadt auf offene Ohren stoßen. Wie alle ziehen an einem Strang – und nicht erst seit der Katastrophe im Ahrtal“, unterstrich Theisinger und erinnerte an die Anfänge des Projekts: Schon 2018 habe er der Stadtverwaltung die Zustände in der Feuerwache mit der alten FEZ geschildert. „Ausfälle, Defekte und eine schwindende Ersatzteilversorgung bereiteten uns seit Jahren große Kopfschmerzen und wir wussten, dass wir eine neue Feuerwehreinsatzleitzentrale brauchen.“