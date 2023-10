Zweibrücken Mit Liebe, Fingerfertigkeit und Geduld

Am kommenden Samstag, 21. Oktober, lädt der Modelleisenbahnclub Zweibrücken (MECZ) in seinem Vereinsheim in der Zweibrücker Fruchtschuppenstraße 1 (altes Stellwerk) wieder Besucher ein, in die faszinierende Welt der Modelleisenbahn einzutauchen. Von 16 bis 22 Uhr werden Mitglieder des Vereins die 25 Quadratmeter große H0 Anlage mit mehreren Ebenen und 20 Zügen in Betrieb nehmen. Dann werden vom modernen ICE, über französische Hochgeschwindigkeitszüge (TGV) bis zu Güterzügen aus den 70er Jahren und noch einiges mehr auf dem gut 100 Meter langen Schienennetz unterwegs sein. Dabei geht die Reise vom Bahnhof Neustadt bis in die Schweiz – vorbei an Burgen, Städten und Dörfern, durch viele Tunnels und idyllische Landschaften mit glücklichen Kühen, Schafen und Pferden auf saftig grünen Weiden.