Mittelbacher Landfrauen spenden für Katastrophenhilfe Hochwasser : 3000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe gespendet

Mittelbach Die Mittelbacher Landfrauen spenden ihre Erlöse aus Veranstaltungen der Katastrophenhilfe Hochwasser. Eine wundervolle Geste in ohnehin schwierigen Zeiten für die Vereine.

Wenn es soweit ist, möchten die Mittelbacher Landfrauen den ein oder anderen Programmpunkt im Veranstaltungskalender nachholen, der ausfallen musste. Einen Spanischkochkurs zum Beispiel, einen Vortrag mit Heiko Hübscher im Zweibrücker Rosengarten oder auch einen Besuch der Gärtnerei Schwab-Stirnadel in Oberauerbach. „Unser jährliches Grillfest mit den Mitgliedern möchten wir ebenfalls stattfinden lassen. Los geht es aber sicherlich mit unserem gemeinsamen Frühstück, das alle so sehr vermissen“, verrät Dagamar Bösel.

Dennoch steht der Vorstand des 180 Mitglieder starken und selbstbestimmten Vereins in regelmäßigem Kontakt. „Zu Weihnachten und Ostern haben wir an unsere Mitglieder einen Brief mit einem Präsent verschickt. Eine kleine Aufmerksamkeit, weil wir uns nicht treffen durften“, erklärt die Vorsitzende.

Ganz besonders ist jedoch das, was der Vorstand in seiner jüngsten Vorstandssitzung Anfang August einstimmig beschlossen hat: Eine Spende für die Opfer der Unwetterkatastrophe in Teilen Deutschlands. „3000 Euro gehen an die Landeshauptkasse Mainz ‚Katastrophenhilfe Hochwasser’“, sagt Dagmar Bösel und erklärt: „Das Geld stammt aus Einnahmen, die wir bei öffentlichen Veranstaltungen erwirtschaftet habe. Insbesondere beim Mittelbacher Dorffest 2019 sowie bei unserem Adventsbasar ein paar Monate später im Dorfgemeinschaftshaus.“