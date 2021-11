Mittelbacher Frauenchor „Gospel & Praise“ : Lieder, die glücklich machen sollen

„Gospel & Praise“ laden zu einem fröhlichen Konzert in die Matthäuskirche in Rimschweiler ein. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Am Sonntag, 14. November, steht für den Mittelbacher Frauenchor „Gospel & Praise“ das Jahreskonzert an. In der Matthäuskirche in Rimschweiler dürfen 180 Musikfreunde unter dem Motto „Wanna be happy“ mitklatschen und -singen.

„Wanna be happy“ (Ich will glücklich sein) – unter diesem Motto lädt der Mittelbacher Frauenchor „Gospel & Praise“ für Sonntag, 14. November, um 18 Uhr zu seinem traditionellen Jahreskonzert ein. Zum einen sollen die Lieder voller Freude und Zuversicht das Novembergrau erhellen. Zum anderen sind die 17 Sängerinnen und ihr Chorleiter Wolf Rüdiger Schreiweis selbst so glücklich, dass sie endlich wieder auftreten dürfen nach der langen Pandemie-Durststrecke.

Chor-Sprecherin Simone Blatt bestätigt: „Wir haben bewusst sehr fröhliche Lieder ausgewählt gegen die allgemeine Schwere, die uns immer noch umgibt.“ So will der Chor das Konzert verstanden wissen als eine „Motivation, positiv zu bleiben“. Etwas, das „Gospel & Praise“ selbst auf vielfältige und bewundernswerte Art gelungen ist mit zahlreichen Aktionen: Online-Proben, Treffen im Freien an den verrücktesten Orten, einer Müll-Sammel-Aktion in Mittelbach oder dem Red-Carpet-Benefiz-Konzert im Rosengarten.

„Wir freuen uns, jetzt öffentlich zu präsentieren, was wir zusammen geschafft haben, auch in schweren Phasen“, beschreibt Simone Blatt. Im Mittelpunkt stehen Titel der US-amerikanischen Gospelikone Kirk Franklin wie das Jahresmotto „Wanna be happy“ oder „I smile“.

„Er ist wirklich ein Ausnahmemusiker und eines der Genies der Gospelmusik“, sagt Simone Blatt fast ehrfurchtsvoll über den 51-jährigen Musiker, der zwischen 1997 und 2020 allein 26 Grammy-Nominierungen in den USA auf sich vereinen konnte und die Mehrzahl davon auch erhielt.

Doch „Gospel & Praise“ singen bei ihrem Jahreskonzert auch auf Deutsch. Der Titel „Ich will an dich glauben“ erinnert an die Jahreslosung 2020 „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“. Die Jahreslosung 2021 „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ spiegeln sich in dem Titel „Barmherziger Vater“.

Doch natürlich dürfen für die zahlreichen Fans auch „Gospel & Praise“-Evergreens nicht fehlen. So wird Solistin Anja Bless mit ihrer rauchig-souligen Stimme in dem rockigen „Born Again“ erneut in einem Lieblingstitel des Chores brillieren. Strahlender erklingt die Aufforderung „Shine Your Light“ mit Solistin Nicole Flesner, dem „Engelchen“. Mit dem amerikanischen Volkslied „Bring me little water, Sylvie“ präsentiert der Chor ein Lied, das er während des Kontaktverbots einstudiert hat. Mit seiner „ganz lange geübten“ Körper-Percussion wohl einer der Höhepunkte.