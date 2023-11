Einwohnerfragestunde im Stadtrat Windräder rücken näher: SGD prüft Vorhaben

„Windpark Buchwald“ heißt das Projekt des Energiekonzerns BayWa r.e., der beabsichtigt, in Mittelbach-Hengstbach einen Windpark zu errichten – zum Unmut von Anwohnern. Zuletzt ist es um das Projekt (wir berichteten) ruhig geworden. So ruhig, dass nun ein Anwohner im Stadtrat von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) wissen wollte, wie der Stand der Dinge ist. BayWa informiere auf seiner Internetseite, „dass mit der Baugenehmigung in 2023 gerechnet wird und der Baubeginn in 2024 erfolgen soll. Das Genehmigungsverfahren sei beantragt und würde eine Öffentlichkeitsbeteiligung miteinschließen“, sagte der Bürger. Drei Fragen richtete er an den OB.