Sanierung der L 465 wird komplex und teuer Millionen-Projekt für Mittelbach

Nicht nur die Straße selbst wird saniert, sondern auch der bereits bestehende Radweg wird verlängert und neu geführt, erklärt der Planer. Im Bereich des Campingplatzes bei Mittelbach in den Ort hinein bis zur Abzweigung zur Hengstbacher Straße werde der Radweg auf einer Länge von rund 450 Metern erneuert; da ein Fahrbahnteiler, wie erwähnt im Bereich der Abzweigung zur Hengstbacher Straße geplant ist, wird der Radweg künftig an dieser Einrichtung entlang geführt werden. „Der für Mittelbach vorgesehene Fahrbahnteiler hat nicht – wie im Fall von Rimschweiler – die primäre Aufgabe, den Verkehr zu bremsen. In erster Linie ist er in Mittelbach wichtig für die Führung des Radweges entlang der L 465“, erklärt Zodet (der Merkur berichtete bereits im August 2023 über den im Rahmen der Sanierung vorgesehenen Fahrbahnteiler für Mittelbach und dass dieser Radfahrern dienen soll sowie Fußgängern als „Querungshilfe“).