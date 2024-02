„Windpark Buchwald“ Windrad-Gegner fordern Transparenz

Die Antwort von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) habe ihn sehr überrascht, sagt Freimann beim Besuch des Merkur-Reporters in seinem Haus in Hengstbach. Freimann: „Herr Wosnitza sagte, sei seit dem 1. Juni 2023 die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd zuständig. Das Prüfverfahren sei aktuell am laufen. Der Oberbürgermeister erklärte weiter, er habe Rücksprache mit der SGD Süd gehalten und erfahren, dass es sich in besagtem Fall um ein nicht-förmliches Verfahren nach Paragraph 19 des Bundesimmissions-Schutzgesetzes handele – eine Beteiligung der Öffentlichkeit sei daher grundsätzlich nicht vorgesehen.“ Für Freimann und die anderen Gegner des Projekts ein Schlag ins Gesicht. „Erst wird Öffentlichkeit versprochen, dann heißt es auf einmal, Öffentlichkeit sei nicht vorgesehen.“