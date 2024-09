Kerb in Hengstbach Die Sparkasse, das Dorf und die Politik

Kerberückblick und Eichung für dieses Jahr folgten, die Zirkuswelt bei der Grundschule schlug noch einmal Wellen. Der ausgebüxte Adler vom Potzberg sorgte für viel Humor und natürlich schlugen beim Revue-passieren-lassen der Wahltage die Stimmungswogen besonders hoch. „Für König Kurt is die Zeit komm, deswege hat er de Aaron als Nachfolger an die Hand genomm. Gege so e Jungspund wer ich doch wohl net verlieren, un mich vom Dorf schon wieder blamiere. Gesagt getan, so traht es Anne Bauer als em Aaron soi Kontrahentin an. Keiner von beiden wollte natürlich verliere, also gings ans Wählerstimmen akquiriere. Während die Leid zum Aaron kame an de Brunne die Werschd zu fetze, gings Anne mit de Alde schwätze“. Der Wahlausgang sei allen bekannt und für Anne Bauer blieb am Sonntag zum Trost der Rat, sie sollte weiterhin bleiben als Vorstand, beim Sportlerrat. Sonst nämlich könnte es leicht sein, dass im Dorf ein weiterer rühriger Dorfverein eingehe. Das aber sollte auf keinen Fall sein.