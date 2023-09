Am Wochenende in Zweibrücken Shoppen zwischen Jahrhunderten

Erstmals findet ein großer Zweibrücker Mittelaltermarkt im Stadtzentrum auf dem Herzogplatz und Goetheplatz statt. Am 30. September, von 11 bis 23 Uhr und am 1. Oktober von 11 bis 18 Uhr. Mitten in der Stadt widmet man sich an diesen beiden Tagen der Vergangenheit mit passender Musik, Gauklern, Feuerzauber und Ständen. Der Herzogplatz vor dem historischen Rathaus wird mit den Ständen „bespielt“ und in dessen Verlängerung, durch den Goetheplatz, findet man die typischen Lager. Kinder kommen dabei besonders auf ihre Kosten, denn die Lager gestalten sich offen und sind somit ein kleines Abenteuer, eine unvergessliche Reise ins Mittelalter. Viele der Marktteilnehmer/innen kleiden sich originalgetreu und schlüpfen für diese beiden Tage in mittelalterliche Alter-Egos. Wer Lust hat, kann in entsprechender Kleidung kommen.