Mitmach-Zirkus ZappZarap in Zweibrücken Junge Stars im Mittelpunkt der Manege

Was macht dieses Zirkusprojekt nun so besonders? Hier lernen die Kinder gegenseitige Achtung und Hilfestellung und erweitern ihr Können im Bereich Artistik, Jonglage, Trapez oder Feuerspiele. „Bei uns gibt es alles, was es in einem normalen Zirkus auch gibt – nur keine Tiere“, so Vincent Möchel-Stieß.