ZappZarap-Vorführungen Donnerstag bis Samstag : 123 Zweibrücker Kinder proben für Zirkus-Auftritte

Auch am Mittwoch wurden noch fleißig Zirkusnummern einstudiert. Foto: Hedi Danner

Zweibrücken Jugendamt organisiert mit „ZappZarap“ mehrere Vorstellungen 8- bis 14-Jähriger neben dem Helmholtz-Gymnasium.

123 angemeldete Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren durften sich am ersten Tag nach ihren Interessen ihre Workshops aussuchen in denen sie diese Woche trainieren, um am letzten Tag ihre erlernten Fertigkeiten und Kunststücke dem Publikum im Zirkus ZappZarap zu präsentieren. „Menschen/Kinder mit Behinderung“ sind mit großer Freude und Spaß ebenfalls mit dabei.