Mitgliederversammlung des Pfälzerwald-Vereins in der Pirmasens Mehr Mitglieder, Probleme mit dem Wegenetz

(red) Der Pfälzerwald-Verein engagiert sich seit 1902 und somit seit 122 Jahren für den Erhalt des Pfälzerwaldes sowie die Möglichkeit, eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands erleben und entdecken zu können. Dass es in einer so langen Zeit auch schwierige Phasen gibt, liegt auf der Hand. Doch bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Wochenende in Pirmasens konnte der Dachverband der 200 Ortsvereine mit seinen rund 25 000 Mitgliedern einige positive Nachrichten verkünden. Denn trotz der Auflösung von vier Ortsvereinen gab es zum Jahreswechsel 2023/2024 ein Plus von 220 Mitgliedern, konnte Florian Bilic, Geschäftsführer des PWV-Hauptvereins, berichten. Das sei der erste Zuwachs seit 13 Jahren.