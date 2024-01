Mitgliederversammlung des Musikvereins Niederauerbach Beim Musikverein ist Normalität eingekehrt

Abschließend gab der MVN-Vorsitzende einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2024. So ist am Wochenende vom 23. und 24. März ein ganz besonderer Auftritt geplant: Nach 20 Jahren spielt der Musikverein Niederauerbach bei der befreundeten Blaskapelle in Großohrenbrunn im bayerischen Landkreis Ansbach. Zum 100-jährigen Jubiläum des Gesang- und Musikvereins übernehmen die Niederauerbacher den Abschluss des Festabends. „Da in der Vergangenheit immer nur kleinere Gruppen die Freundschaft pflegten, freut es uns nun umso mehr, in diesem Jahr beim Festakt aktiv mitwirken zu können“, betonte Thomas Ewert.