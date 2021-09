Zweibrücker Polizei eingeschaltet : Mit großen Mengen Drogen betrunken ins Outlet gefahren

Zweibrücken Ein 34-Jähriger erregte am Dienstag durch sein orientierungslos wirkendes Verhalten im Zweibrücker Fashion Outlet die Aufmerksamkeit des Sicherheitsdienstes. Den zur Überprüfung herbeigerufenen Polizisten händigte der Mann eine Tüte mit einem Gramm Marihuana aus, konnte durch sein kooperatives Verhalten jedoch die Durchsuchung seiner Bekleidung nicht verhindern.

In dieser fanden die Beamten drei Behältnisse (je 15 Milliliter) mit Betäubungsmitteln in flüssiger Form (Kokain, LSD und Ecstasy). Doch damit nicht genug, so die Polizei: Im Auto des Beschuldigten wurden 113 Ecstasy-Tabletten sichergestellt.