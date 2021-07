Misshandlungsprozess in Zweibrücken : „Sie wurden täglich geschlagen, das sind Tausende Körperverletzungen“

Jahrelang soll das Ehepaar seine Kinder gequält haben. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Zweibrücken Der Staatsanwalt Zweibrücken hat vier Jahre Haft für eine 60-Jährige gefordert, die ihre Kinder gemeinsam mit ihrem Mann misshandelt haben soll.

Von Rainer Ulm

Es bleibt dabei: Die inzwischen 60-jährige Angeklagte soll hinter Gitter. Staatsanwalt Martin Kiefer hat am Montag in seinem Plädoyer für die gebürtige Pirmasenserin vier Jahre Freiheitsentzug beantragt. Wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen. Das Urteil will die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken nächsten Donnerstag verkünden.

Die Frau soll vier ihrer sechs Kinder (drei Mädchen und drei Jungen) im Zeitraum 1989 bis 2011 gemeinsam mit ihrem 2018 verstorbenen Ehemann misshandelt haben. Zudem soll sie – ebenfalls gemeinsam mit ihrem Ehemann – zwei ihrer Töchter veranlasst haben, sich gegenüber Gutachtern des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) Rheinland-Pfalz wie schwer behinderte Kinder zu verhalten und Windeln zu tragen, um das Pflegegeld kassieren zu können. Durch die unberechtigten Bezüge, mit denen das arbeitslose Ehepaar seinen Lebensunterhalt bestritten hatte, soll der Krankenkasse ein Schaden von 50 000 Euro entstanden sein. Die Frau hatte bereits mit 16 Jahren ihr erstes Kind bekommen und dann mit ihrer immer größer werdenden Familie zunächst in Frankreich, dann in Zweibrücken und schließlich in Bruchweiler-Bärenbach im Landkreis Südwestpfalz gelebt.

Wegen dieser Taten war die Angeklagte bereits Mitte 2017 von der Ersten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen das Urteil war sie jedoch in Revision gegangen – erfolgreich. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob den Richterspruch zumindest teilweise auf und verwies das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück an eine andere Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken, weshalb nun die Große Zweite Strafkammer den Fall in weiten Teilen ganz neu aufrollen musste. Wobei die Urteile zum Pflegegeld-Betrug und zu zwei Fällen von Kindesmisshandlung bereits rechtskräftig sind. Weshalb sich die Zweite Strafkammer „nur“ noch mit den beiden vom BGH rechtlich beanstandeten Fällen von Kindesmisshandlung zum Nachteil des ältesten, heute 38-jährigen Sohnes und der zweitältesten, heute 35-jährigen Tochter befassen musste.

Die Hauptverhandlung habe die Tatvorwürfe bestätigt, stellte Staatsanwalt Kiefer fest. Zwar habe die Angeklagte überwiegend von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht und ansonsten – wenn sie doch etwas gesagt habe – ihrem Ehemann alle Schuld gegeben, ihn sogar als einen „unter Verfolgungswahn leidenden Psychopathen und Sadisten“ bezeichnet. Allerdings habe er „keine Zweifel“, dass sich alles so zugetragen hat, wie es die inzwischen erwachsenen Kinder der Angeklagten vor Gericht geschildert haben. Der Staatsanwalt weiter: „Es sind Dinge, die in dieser Dimension nicht vorstellbar sind.“ Von einem immer mal wieder unterstellten Komplott oder einer Verschwörung der vier Kinder gegen ihre Eltern könne keine Rede sein, stellte der Anklagevertreter klar: „Das sind Schutzbehauptungen.“ Die Kinder hätten erhebliche körperliche wie seelische Schäden davongetragen. So könne der 38-jährige Sohn auf absehbare Zeit keinen Beruf ausüben. Er und seine 35-jährige Schwerster litten unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, was ein Sachverständiger bestätigt habe. Diese und andere Folgen der vielen Misshandlungen habe die Angeklagte „bewusst in Kauf genommen“. Die heute 60-Jährige sei nicht eingeschritten, habe nichts unternommen, als ihr Mann – meist mit Stöcken, denen er Namen gegeben hatte – aus nichtigem Anlass auf den Nachwuchs eindrosch und damit „ihre Kinder im Stich gelassen“, sagte der Staatsanwalt.

Der Pirmasenser Rechtsanwalt Albert Schade, der die 35-jährige Tochter als Nebenklägerin vertrat, war überzeugt, dass auch die Mutter geschlagen habe – mit Stöcken, wenngleich auch nicht so oft und nicht so heftig wie ihr Ehemann. „Die Mutter war böse und intrigant“, habe den Vater oft sogar dazu regelrecht angestiftet, die Kinder zu verprügeln. „Sie wurden täglich geschlagen. Das sind Tausende Körperverletzungen. Diese schrecklichen Taten haben die Leben von sechs jungen Menschen zerstört.“ Alldem hatte der Verteidiger der Angeklagten, der Pirmasenser Rechtsanwalt Rainer Fuchs, nicht viel entgegenzusetzen. Er sprach von „Unterwürfigkeit“ und einer „Hörigkeit“ ihrem damaligen Ehemann gegenüber: „Sie hat es nie geschafft, sich von ihm zu trennen.“ Er beantragte eine Freiheitsstrafe, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könne.