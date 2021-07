Mutter angeklagt : „Verletzungen deuten sehr stark auf Misshandlungen hin“

Zweibrücken Prozess vor dem Landgericht: Der Gutachter hält zufällige Verletzungen für sehr unwahrscheinlich.

Der Rechtsmediziner kam am Montag nach der Auswertung unzähliger Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte der Kinder zu dem Schluss: „Die meisten Verletzungen deuten sehr stark auf Misshandlungen hin.“ Zumal die Angaben der Eltern, sie wären eine Folge von Unfällen im Haushalt, beim Spielen oder beim Sport gewesen, nicht plausibel seien. So sei es „unerklärlich“, sagte der Forensiker, weshalb seinerzeit beispielsweise neben einer – angeblich durch einen Treppensturz verursachten – Gehirnerschütterung keine weiteren, für solcherart Unfälle typischen Verletzungen gefunden wurden: Prellungen, blaue Flecke, Knochenbrüche oder Abschürfungen. Auch die Anzahl der meist immer gleichen Blessuren spreche eher für eine bewusste und wiederholte Gewalteinwirkung „durch Dritte“. So könnten einem Kind „vielleicht einmal in seinem normalen Leben“ durch irgendein Missgeschick schon mal die Schneidezähne abbrechen, aber doch nicht drei, vier Mal hintereinander in einem relativ kurzen Zeitraum, wie in dieser Familie geschehen. Das sei sehr „unwahrscheinlich“.