Zweibrücken/Westpfalz : Arbeitslosenquote für einen Januar noch nie so niedrig

Arbeitslose in der Region Kaiserslautern/Pirmasens/Zweibrücken Foto: dpa/Daniel Karmann

Zweibrücken/Westpfalz Die Arbeitsagentur macht dafür unter anderem die starke Nutzung der Kurzarbeit in den Unternehmen verantwortlich.

Mit dem Jahreswechsel ist die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz angestiegen. Für die in der Winterzeit üblichen Arbeitslosmeldungen waren zum einen Kündigungen und das Auslaufen von befristeten Arbeitsverträgen vor den Weihnachtsfeiertagen sowie zum Jahresende verantwortlich. Dazu meldeten sich unter anderem Menschen aus den witterungs- und saisonanhängigen Bereichen Bau, Verkehr und Gastgewerbe arbeitslos. Auffallend laut Analyse der Agentur für Arbeit: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit fiel in einem Januar noch nie so gering aus wie in diesem Jahr. Damit verbunden: In der Region wurden in einem Januar noch nie weniger Arbeitslose gezählt.

Es zeigt sich, dass Unternehmen in Teilen weiterhin mit dem Kurzarbeiterfeld die Einschränkungen der Pandemie überbrücken. Damit halten diese ihre Beschäftigten im Unternehmen, sichern Arbeitsplätze und vermeiden Kündigungen. Die insgesamt positive Arbeitsmarktentwicklung im zweiten Halbjahr setzte sich daneben fort: Deutlich weniger Zugänge in die Arbeitslosigkeit und etwas mehr Abgänge bestätigen die stabile Entwicklung am Arbeitsmarkt auch in dieser saisonal eigentlich schwierigeren Zeit.

Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens zählte im Januar insgesamt 16 394 Arbeitslose. Das waren 748 beziehungsweise 4,8 Prozent mehr als im November und 2629 beziehungsweise 13,8 Prozent weniger als im Januar 2021. Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, lag damit bei 5,9 Prozent. Sie ist stieg gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkt und sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozentpunkte.

„Trotz saisonalem Anstieg ist die Entwicklung sehr erfreulich. Mehr und mehr zeigt sich, dass auch Unternehmen aus witterungsabhängigen Bereichen ihre Mitarbeitenden ganzjährig beschäftigen. Wie in allen anderen Bereichen wird dort erkennbar, dass freigestellte Männer und Frauen schnell eine andere Anstellung finden und dann nicht mehr in den letzten Betrieb zurückkehren. Das sehe ich als klare Auswirkung der demografischen Entwicklung, die neben dem positiven wirtschaftlichen Aufschwung die Fachkräftebedarfe in der Region verstärkt“, stellt Peter Weißler, der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, fest.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur wurden im Januar 806 freie Stellen neu angezeigt. Das waren 250 weniger als im Vormonat und 126 mehr als im Vorjahresmonat. Insgesamt waren im Januar 6332 offene Stellen gemeldet. Weißler: „Mit den aktuellen Entwicklungen starten wir, was die Arbeitslosigkeit angeht, auf Vor-Pandemie-Niveau ins neue Jahr. Die mehr als 6300 offenen Stellen in der gesamten Westpfalz versprechen eine weiterhin positive Entwicklung in sämtlichen Branchen und bringen weitere Chancen für die Menschen, die aktuell noch auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind. Wir setzen alles daran, dass jeweils Betrieb und Arbeitskraft schnell zusammenkommen und unterstützen dabei auch mit Weiterbildung und Qualifizierung.“

In Zweibrücken waren im Januar 1142 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren 63 beziehungsweise 5,8 Prozent mehr als im Dezember und 219 beziehungsweise 16,1 Prozent weniger als im Januar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 5,8 Prozent im Dezember auf nun 6,2 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie um 1,1 Prozentpunkte zurückgegangen.