Infektionszahl in Zweibrücken relativ hoch Gesundheitsminister rechnet nicht mit neuer Corona-Maskenpflicht

Info

Die Corona-Inzidenz (Sars-CoV-2 Infektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt nach dem jüngsten Landesuntersuchungsamts-Wochenbericht in Rheinland-Pfalz (Stand 6.12.) bei 24,5. In Zweibrücken ist die Inzidenz höher: 35,2 (zwölf Menschen). In den Nachbargebieten ist sie dagegen unterdurchschnittlich: Südwestpfalz 20,0, Pirmasens 7,5.

Im Krankenhaus liegen wegen oder mit Corona den Angaben zufolge in Zweibrücken derzeit sechs Patienten (das entspricht einer Hospitalisierungs-Inzidenz von 17,6 – bei nur 8,7 in Rheinland-Pfalz).⇥lf