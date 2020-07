Neuanfang an der Schließ : Minigolfplatz als Vorzeigeprojekt

Zweibrücken Am 1. August öffnet der neu gestaltete Minigolfplatz an der Schließ. Unter der Regie des DRK Südwestpfalz bietet er als Inklusions-Projekt Spielspaß (auch für Rollstuhlfahrer) und einen Arbeitsplatz für Menschen mit Handicap.

Zweibrücker, die in diesem Jahr, wie so viele, ihre Ferien daheim verbringen, können sich freuen. Am kommenden Samstag, 1. August, wird die Minigolf-Anlage an der Schließ neu eröffnet. Neuer Betreiber im Auftrag der städtischen Gewobau ist das Deutsche Rote Kreuz Südwestpfalz. Ähnlich wie der „Bummelzug+“ im Bahnhof, wird auch der Minigolfplatz vom DRK als Inklusions-Projekt betrieben. Dabei soll die neue Minigolfanlage nicht nur Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung bieten, sondern vor allem auch eine noch recht einmalige Möglichkeit der Freizeitgestaltung, selbst für Rollstuhlfahrer.