Minigolfanlage mit Bootsverleih in Zweibrücken : Zweibrücker Tretboot-Verleih: DRK reagiert schnell auf Kritik

Oberbürgermeister Marold Wosnitza gehörte am 14. Mai zu den ersten begeisterten Besuchern des neuen Tretboot-Verleihs (links im Bild: DRK-Chef Hans Prager). Danach gab es aber an einigen Tagen auch Probleme. Foto: Marold Wosnitza

Zweibrücken Im Leserauftrag nachgefragt: Anlaufschwierigkeiten haben zu eingeschränkten Betriebszeiten geführt – auch am ganzen Pfingstwochenende.

„Bootstaufe in Zweibrücken – ein seltenes Ereignis. Endlich geht es wieder mit dem Tretbootverleih los. Danke an alle, die es ermöglicht haben. Insbesondere dem DRK. Ich bin begeistert.“ Mit diesen Worten machte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am 14. Mai auf die Möglichkeit aufmerksam, an der Minigolfanlage an der Schließ auch drei Tretboote ausleihen zu können.

Doch bei einigen Möchtegern-Schwarzbachschipperern hat es statt Begeisterung Enttäuschung gegeben. Greg Ludwig schreibt in einer E-Mail an den Merkur, er sei mit seinem vierjährigen Kind und seiner Frau vier Mal vergeblich beim Tretbootverleih gewesen: „Sie können sich die jeweilige Enttäuschung meines Sohnes sicher vorstellen.“ Die Begründungen, warum man keine Tretboote ausleihen können, seien „immer absurder“ geworden.

Der Zweibrücker berichtet: „Die Realität sieht so aus, dass leider seit Wochen mit neuen Begründungen ein tatsächliches Nutzen des Freizeitangebots verhindert wird. Zum Beispiel 4. Juni, Pfingstsamstag, strahlender Sonnenschein ab 13 Uhr: ,Dieses Wochenende kann man keine Tretboote ausleihen, de Kolleech is in Berlin unn hatt de Schlissel mitgenomm.‘ Am Tag zuvor, anderer Kollege, wegen angeblich schlechter Witterung. Eine Woche zuvor extra angerufen, telefonisch wurde der Verleih aufgrund technischer Probleme verneint, aber ,morgen auf jeden Fall‘. Doch am nächsten Tag sei man am Kassenhäuschen abgeweisen worden.

Ludwig betont: „Selbstverständlich gibt es überall Anlaufschwierigkeiten und wir sind auch sehr dankbar für die Bemühungen des DRK, aber es entsteht der subjektive Eindruck, dass nur Ausreden gesucht werden, weil das Personal keine Lust hat. Wenn dann die Besucherzahlen nicht stimmen, kann man so ein Angebot nach einer Saison aktiv sabotieren und wieder einstellen, was sehr schade wäre.“

Betreiber der Minigolfanlage mit Tretbootverleih ist der Zweibrücker DRK-Kreisverband Südwestpfalz. Geschäftsführer Hans Prager reagiert auf Merkur-Anfrage sofort. Er mailt: „Danke, dass Sie bei mir nachfragen und Dank auch dem Leser, der auf die Probleme seiner Ausleihe hinweist. Mir sind solche Probleme leider bisher nicht bekannt gewesen und ich muss diesbezüglich umgehend mit unserem Personal sprechen. Der hauptsächlich zuständige Mitarbeiter ist tatsächlich am Wochenende in Berlin, hat aber selbstverständlich den Schlüssel hier gelassen und ordentlich übergeben.“

Prager räumt offen ein: „Die ganzen Abläufe müssen sich tatsächlich erst einspielen und dabei hat der ein oder die andere MitarbeiterIn noch Probleme und hat so anscheinend so die Kunden vertrösten wollen.“ Und der DRK-Chef bietet an: „Die Familie kann sich sehr gerne bei mir melden und ich lade sie als Dank, für die konstruktive Kritik, die ich mir am besten direkt bei mir schon nach der ersten – in meinen Augen seltsamen – Aussage der MitarbeiterIn gewünscht hätte, zu einem einstündigen, kostenlosen Tretbootausflug ein!“

Prager bestätigt auf telefonische Nachfrage, dass am Pfingstwochenende keine Tretboote ausgegeben wurden. Und ergänzte, die Anlaufschwierigkeiten hingen auch mit der Einarbeitung in gemachte Auflagen und der damit einhergehenden Verantwortung zusammen.