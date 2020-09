Corona-Musik : Eine Liebe ohne Happy End

Zweibrücken Michael Wack hat das musikalische Beziehungs-Drama zur Pandemie geschrieben.

Was macht so ein Tausendsassa, so ein Hans Dampf in allen Gassen wie der Zweibrücker Musiker Michel Wack, wenn er seine Musikschule schließen muss und er nicht mehr mit seinen Bands Blues Himmel, Trio Finale und Soul Providers auftreten kann? Klar, er schreibt Songs über diese seltsame Corona-Situation, die das kulturelle Leben zum Erliegen brachte und teilweise noch bringt. Zunächst kam ihm der „Corona Blues“ in den Sinn: „Ma riecht es ned, ma sieht es ned, es is alles wie immer / der Unnerschied is nur, du bleibsch jetz uff deim Zimmer“ heißt es in der Strophe, während der Refrain lautet: „Bleib deheem, bleib mo stehen, änfach mol de Stecker ziehn un gucke wie die Blume blühn.“