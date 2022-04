Michael Miersch bietet Waldführungen an : Frische Kraft im Wald tanken

Zweibrücken/Clausen Der Wald ist ein Ort der Erholung. Hier lassen sich Stress und Alltagsprobleme vergessen. Waldführungen mit Wald-Coach Michael Miersch bieten ein völlig neues Erleben beim Waldbaden. Der Naturheilverein Südwestpfalz bietet interessante Vorträge rund um Natur, Gesundheit und Wohlbefinden an.

Die Wanderungen am kommenden Samstag, 30. April, beginnt um 15 Uhr am Waldparkplatz, der am Ende der Straße „An den drei Eichen“ in Clausen liegt. Gut zwei Stunden lang geht es von dort aus in den Pfälzerwald. Dabei werden nur wenige Kilometer zurückgelegt. Sie findet auch bei Regen statt, sodass wetterfeste Kleidung von Vorteil ist. Die Strecke erfordert keine große Anstrengung und ist sogar für Kinderwagen geeignet, ebenso für Menschen, die weniger gut zu Fuß sind sowie für Familien. Hunde, bittet der Wald-Coach, sollten jedoch zu Hause bleiben, um der Führung stressfrei folgen zu können.