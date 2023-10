Aber nicht sang- und klanglos MGV Rimschweiler gibt sein Abschiedskonzert

Aufgelockert wird das Programm durch verschiedene Beiträge der beiden Solisten Ekaterina und Harald Kronibus, die von namhaften Professoren an Staatlichen Hochschulen für Musik in Heidelberg-Mannheim bzw. an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau ausgebildet wurden. Ekaterina Kronibus ist durch Auftritte im In- und Ausland ebenso wie durch ihre Chorleitertätigkeit beim Gesangverein Enkenbach bekannt.