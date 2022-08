Metzgerei Burgard : Unternehmer beklagt Hürden durch Politik

Info

Drei Wurstautomaten betreibt das Unternehmen Burgard: in Bechhofen, Bruchmühlbach und in Homburg. Letztgenannter Standort hat dem Familienbetrieb allerdings viel Ärger bereitet, wie Seniorchef Valentin Burgard II. im Gespräch mit dem Merkur sagt. Der Automat in Homburg wurde bereits zum zweiten Mal Ziel einer Attacke (wir berichteten). Der Seniorchef sieht dadurch das Fass am Überlaufen. „Beim ersten Mal hat jemand den Automaten mit einem Stein eingeworfen. An dem Stein war ein Zettel befestigt, darauf stand: ,Tut mir leid, ich hatte Hunger.’“ Der Täter entwendete einige Dosen Wurst. Burgard tat dies auch lei – überaus. Hätte der Täter bei ihm in der Metzgerei vorgesprochen, hätte er sicher eine Dose Wurst umsonst bekommen. So hingegen entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Wesentlich schlimmer allerdings ist der Vorfall von Anfang August. Der Automat wurde brachial aufgebrochen, der Täter versuchte, an das Geldfach zu kommen. Was ihm nicht gelang. „Der Automat wurde praktisch komplett zerstört. Der Schaden dürfte bei 15 000 Euro liegen oder noch höher“, klagt Burgard. Neu koste er 18 000 Euro. Wenn er Glück habe, könne er den demolierten Automaten bei dem Hersteller, einem Betrieb vom Bodensee, in Zahlung für einen neuen Automaten geben und erhalten dann noch ein wenig Geld dafür. Aber lohnt sich das?

„Mein Sohn hat schon gesagt, er sei in den vergangenen vier, fünf Jahren umsonst zum Auffüllen des Automaten von Bechhofen nach Homburg gefahren“, sagt der Seniorchef über den wirtschaftlichen Schaden. Es sei ein Elend. Der Automat sei gerade an den Wochenenden richtig gut gegangen. „Aber man kann den nicht versichern, weil er im öffentlichen Raum steht. Die Versicherung wäre viel zu teuer“, sagt Burgard. Nun steht der Automat in Homburg zur Disposition. (eck)