Achselzucken über Tatmotiv Messerstechender Hausmeister steht vor dem Zweibrücker Schwurgericht

Der Angeklagte, der seit einigen Monaten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich in Untersuchungshaft sitzt, äußerte sich am Mittwoch nicht zu den Vorwürfen, sondern lediglich zu seinen persönlichen Verhältnissen. Demnach hatte der alkohol- und drogenabhängige Mann in der Vergangenheit unter anderem mehrere Jahre in Neuwied, Pirmasens und zuletzt in Zweibrücken gelebt. Und im Gefängnis verbracht – infolge von Betäubungsmittel-Delikten und diversen Diebstählen, mit denen er seine Sucht finanziert hatte: „Ich war im Knast.“