Zweibrücker Messerstecher-Prozess Versuchter Totschlag statt Mordversuch?

Zum Prozessauftakt hatte Staatsanwalt Patrick Langendörfer dem 63-Jährigen, der in dem Wohnkomplex zur Tatzeit auch Hausmeisterdienste verrichtet hatte, vorgeworfen, am späten Abend des 4. Juni 2022 einen heute 45 Jahre alten Nachbarn in einem Innenhof heimtückisch „mit einem Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 11,5 Zentimetern zwei Stiche in den linken Brustkorb versetzt“ zu haben. In einer zweiten Anklage legte der Staatsanwalt dem Mann zur Last, Anfang April 2023 mehrere Polizisten beleidigt und einen von ihnen mit den Worten bedroht zu haben: „Wenn ich dich in der Stadt sehe, bringe ich dich um!“ Dabei sollen die Ordnungshüter den hin und her torkelnden Mann, der damals wohl auf dem Nachhauseweg war, in der Steinhauser Straße lediglich aufgefordert haben, besser den Fußweg als die Fahrbahn zu benutzen,