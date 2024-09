Messer-Angriff auf den Mitbewohner „Ich bin eben ein verrückter Mann“ – Afghane wegen fast tödlicher Messerstiche in Zweibrücken angeklagt

Er habe laut Ankläger seinen Mitbewohner in der Küche des Apartments „heimtückisch“ hinterrücks angegriffen und mit vier Messerstichen (drei in die Oberschenkel und einen in die linke Schulter) schwer verletzt – in der Absicht, ihn zu töten. Wobei der Stich in eine Kniekehle, bei der eine Arterie verletzt wurde, nach Einschätzung einer medizinischen Sachverständigen, die ebenfalls zu Beginn des Prozesses gehört wurde, „lebensbedrohlich“ gewesen sei. Heißt: Wäre dem attackierten Mann an jenem frühen Abend des 28. März – nach einem vergeblichen Versuch – nicht doch noch die Flucht zu einer Nachbarin gelungen, wäre er wahrscheinlich verblutet und somit gestorben.