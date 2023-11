Steakmesser in den Bauch gerammt Alkoholabhängige Messerstecherin kommt in Entziehungsanstalt

Rechtsanwalt Kampschulte verwies in seinem Schlussvortrag auf die „zerrütteten Familienverhältnisse“, in die seine Mandantin, die in Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti, geboren wurde, seinerzeit im Alter von nur viereinhalb Monaten gemeinsam mit ihrer Schwester per Adoption geraten war. „Sie hatte keine faire Chance in ihrem Leben.“ Sie sei an jenem Abend von ihrem Freund mit dem Hinweis auf ihre wirklichen Eltern, die sie nicht habe, „provoziert“ worden. Als der junge Mann drohte, ausziehen und seine Sachen packen zu wollen, sei sie „von der Angst getrieben“ gewesen, ihn zu verlieren. Seine Mandantin habe die Bluttat inzwischen bereut. Was die 23-Jährige am Mittwoch in dem ihr zustehenden letzten Wort bestätigte: „Es tut mir leid.“