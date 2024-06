In Zweibrücken-Ernstweiler Blutiger Messer-Angriff auf Mitbewohner: 20-Jähriger in U-Haft

Das Polizeipräsidium Westpfalz bestätigte am Freitag, „dass es am späten Nachmittag des 28.03. einen Polizeieinsatz in Zweibrücken gab“. Pressesprecherin Christiane Lautenschläger mailte weiter: „Nach den derzeitigen Erkenntnissen steht ein 20-jähriger Mann im Verdacht, seinen Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat festgenommen, er befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem sind die genauen Abläufe, wie es zu den Verletzungen kam, Gegenstand der Ermittlungen.“ Lautenschläger ergänzte auf telefonische Nachfrage zur Herkunft der Beteiligten, dass sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter afghanische Staatsangehörige seien.