In Zweibrücker Heilig-Kreuz-Kirche Romantisches Konzert mit Rieger-Orgel und Chor

Zweibrücken · Rund 30 Sängerinnen und Sänger erarbeiten unter der Leitung von Bezirkskantor Helge Schulz seit 2017 ihr fünftes Projekt. Erstmals handelt es sich um eine Messe aus der Stilepoche der Romantik: die Messe solennelle von Alexandre Guilmant, die in einem Konzert diesen Samstag, 1. April, 19 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche in Zweibrücken aufgeführt wird.

30.03.2023, 20:33 Uhr

Optisch und akustisch beeindruckend: die Rieger-Orgel in der Zweibrücker Heilig-Kreuz-Kirche in Zweibrücken. Dort wird am Samstag eine Messe eines Komponisten aus der heutigen Partnerstadt Boulogne-sur-Mer gespielt. Foto: Margarete Lehmann