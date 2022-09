Serie Der Song meines Lebens : Erinnerung an eine gute Zeit

Zweibrücken Manchmal ist ein Lied mehr als nur ein Lied. Man hört es, und es lässt einen nicht wieder los. Weil es uns musikalisch einen neuen Horizont eröffnet, eine bestimmte Saite in uns zum Schwingen bringt oder weil wir es mit unvergesslichen Erlebnissen verbinden. Über solche Songs erzählen prominente und weniger prominente Bürger in unserer seit 2019 laufenden Serie. Heute: Rosenkönigin Annika I.

„Have me a good time, before my time is up“ („Ich will eine gute Zeit haben, bevor meine Zeit abgelaufen ist“) lautet da eine Zeile – und die hat die Rosenkönigin noch im Kopf. Denn die passt zu den Erinnerungen, die sie mit dem Song verknüpft. „Ich war vor sechs Jahren mit einer Freundin in Australien, da hat uns das Lied die ganze Zeit begleitet.“ Allgeier verbrachte zunächst zwei Wochen in Neuseeland, ehe sie anderthalb Monate Australien bereiste. Der Song spielte vor allem während einer langen Tour von Cairns im Norden bis nach Sidney im Südosten eine Rolle. „Wir sind immer früh aufgestanden und dann fünf, sechs Stunden gefahren, weil ja alles so weit auseinander liegt.“