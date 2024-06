Portrait des Schriftsetzers Meinhard Mangold Das Leben und die Liebe — ein Gedicht

Geboren wurde Meinhard Mangold in Thüringen. Sein Vater war Soldat in Zweibrücken und wurde im Krieg versetzt. Am 10. März 1940 erblickte der Sohn in Sonneberg, eine Stadt im fränkisch geprägten Süden Thüringens, das Licht der Welt. Nach dem Krieg, die Familie lebte wieder in Zweibrücken, ging Meinhard Mangold in Ixheim in die Volksschule, später ging er für zwei Jahre noch aufs Naturwissenschaftliche Gymnasium. 1954 begann er eine Lehre. Er wollte Schriftsetzer werden. Vorab musste er im Arbeitsamt in Pirmasens eine Aufnahmeprüfung absolvieren und zeigen, dass er für diesen Beruf die notwendige Befähigung mitbringt. Er überzeugte prompt.