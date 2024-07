Serie Freibad-Geschichten Flirten, planschen, Fußball spielen

Mitmachen

Um den Sommer und die herrliche Zeit im Freibad wenigstens in Gedanken feiern zu können, sucht der Pfälzische Merkur Fotos und/oder Geschichten, die seine Leser mit dem Freibad verbinden. Es muss nicht unbedingt unser Freibad an der Schließ sein. Schicken Sie Text und Fotos an merkur@pm-zw.de oder per Post an den Pfälzischen Merkur, Hauptstraße 66, 66482 Zweibrücken. Telefonnummer für Rückfragen nicht vergessen.