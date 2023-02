Rätseln Sie mit! : Herausragend

Wie ein kariöser Zahn ragt diese Formation empor. Kunst am Bau vor einer Zahnarztpraxis? Oder etwas ganz Anderes? Rätseln Sie mit, worum es sich bei diesem Objekt handelt, wo es steht – und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel aus der Samstagausgabe: Das romantisch wirkende Mühlrad steht in Walshausen. Als Erster den richtigen Ortsnamen mailte Ralf Geßner, kurz gefolgt von Jürgen Hoffmann, der dann auch alle Details wusste: „Das Mühlrad mit Patina ist am Dorfbrunnen in der Kanalstraße in Walshausen.“