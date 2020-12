Serie Zweibrücker Krippenweg : Adventliches Familienprojekt

Zweibrücken In einer Serie stellt der Pfälzische Merkur einige der Krippen vor, die in der Adventszeit in Zweibrücker Schaufenstern zu sehen sind. Heute: Georg Dhoms Krippenlandschaft.

Eine ganze Landschaft hat Georg Dhom mit seiner Krippe im Erdgeschoss der Hallplatzgalerie gezaubert. In diesem Jahr verzichtet er auf die Krippe in den eigenen vier Wänden und kommt die traditionelle Familienkrippe in der Öffentlichkeit besuchen. Mitte der 1960er Jahren erstanden seine Eltern, Georg und Dorothee Dohm, die Kernkrippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind bei einem Kunsthändler in München. „Damals lebten wir noch in der Nähe von Würzburg, mein Vater stammte ja aus Bayern“, erinnert sich der Zweibrücker an die Anfänge zu seiner Kinderzeit. In der relativ kleinen Wohnung und bei drei Kindern war zunächst wenig Raum für eine ausgedehnte Landschaftskrippe. Doch nach und nach kamen aus dem Münchner Geschäft immer mehr Figuren hinzu. Zunächst die Schafe und Hirten, das Zubehör für das Lager mit Brunnen und Feuer, der Oberhirte, der an Gandalf erinnern mag (wenngleich mit kurzem Haar).