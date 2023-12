Jahresrückblick Zweibrücken 2023 (Teil 1 von 3: Januar bis April) Drama um Cap-Markt, Klinik-Insolvenz und internationales Aufsehen über Privatstraße-Kauf

Ein Wechselbad der Gefühle gibt es für die Beschäftigten und Kunden des Zweibrücker Cap-Markts: Betreiber Kimmle-Stiftung (die in dem Supermarkt auch viele behinderte Menschen beschäftigt) kündigt Mitte März die Schließung an, weil der Hallplatzgalerie-Vermieter „Mimco Capital Group“ die Miete verdoppele. Ein Alternativ-Standort ist in Zweibrücken nirgends zu finden. Sofort startet ein schockierter Bürger (Georg Dhom) eine Unterschriftenaktion. Sie findet über 3000 Unterstützer. Auch viele Politiker äußern sich entsetzt. Mimco sieht sich als „Heuschrecke“ verunglimpft, so hoch werde die Miete gar nicht erhöht. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) bietet sich als Vermittler an – mit Erfolg: Nach mehreren Gesprächsrunden und Bewegung auf beiden Seiten wird Ende März der Mietvertrag um zehn Jahre verlängert (mit Sonderkündigungsrecht nach fünf Jahren für die Kimmle-Stiftung, falls sich die gezeigte Bürger-Solidarität nicht im Kaufverhalten widerspiegelt).