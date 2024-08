Rätseln Sie mit! Blumenreich

Erraten wurde unser Rätsel von gestern („Verblasste Erinnerung“). Die richtige Lösung wussten Helmut Paschke, Christian Meister, Dieter Schmidt, Sonja Göltzer, Albrecht Deßloch, Bernd Behrendt, Günter Tilse und Fridolin Grimm. Schmidt mailte am detailliertesten: „Mit dem Schriftzug ,Münze’ wird das ehemalige Restaurant ,Neue Münze‘ gesucht, das sich am Schlossplatz 8 in Zweibrücken befand. Ursprünglich war dort das Restaurant Witzgall, das von Adolf und später Lorenz Witzgall geführt wurde. Heute befinden sich dort Büroräume der Sparkasse.“