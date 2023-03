Rätseln Sie mit! : Hier fehlt was

Hier fehlt was

Wer hat den Durchblick, wo dieses metallene Ding steht? Und, vielleicht weil die Frage diesmal etwas leicht ist, eine zweite Frage: Sah unser heutiges Suchobjekt früher mal anders aus, wenn ja wie?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel aus der Samstagausgabe: Das Foto mit den markanten Bildlinien und dem Schild „Rauchfreier Bahnhof“ steht streng genommen gar nicht an einem Bahnhof, sondern dem neuen „Bahnhaltepunkt Rosengarten“ an der Landauer Straße in Zweibrücken. Als Erste die richtige Lösung wussten Ralf Denger und Christian Meister. Sogar die richtige Fahrtrichtung nannte Dominic Peterson: Dellfeld (eine von mehreren Stationen auf dem Weg nach Pirmasens). lf/Foto: Lutz Fröhlich