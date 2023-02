Rätseln Sie mit! : Wenig festlich, oder?

Bei diesem Gebäude handelt es sich um einen Anbau, der mit dem anderen Teil des Gebäudes rein optisch so gar nichts gemein hat. Das eine „hui“, das andere „pfui“, könnte man schon fast sagen.

Nur – um was handelt es sich und wo befindet es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel aus der Fastnachtsdienstags-Ausgabe: Die blaue Schleuse steht am Hornbach in Hornbach. Als Erste wussten Antje Hafner die richtige Lösung – und erkannte dabei auch den augenzwinkernden Hintergedanken des Merkur-Texters. Hafner mailte, mit mehreren närrischen Emojis: „Es kann sich nur um den Hornbach in HORNBACH handeln, weil die Frage lautete: In welchem Dorf oder welcher STADT!!!“